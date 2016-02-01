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    Консул Польши в Азербайджане попал в аварию

    По факту в Сабаильском районном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Консул посольства Польши в Азербайджане Конрад Викло на автомобиле марки KIA попал в аварию в поселке Бадамдар Сабаильского района. 

    Как сообщает Report, автомобиль 31-летнего консула столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым жителем Баку Хафисом Тагиевым. 

    В результате ДТП пострадавших нет, однако повреждены оба автомобиля. 

    По факту в Сабаильском районном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.

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