Консул Польши в Азербайджане попал в аварию

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Консул посольства Польши в Азербайджане Конрад Викло на автомобиле марки KIA попал в аварию в поселке Бадамдар Сабаильского района.

Как сообщает Report, автомобиль 31-летнего консула столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым жителем Баку Хафисом Тагиевым.

В результате ДТП пострадавших нет, однако повреждены оба автомобиля.

По факту в Сабаильском районном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.