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    Консульство Азербайджана в Стамбуле: Ровшан Лянкяранский скончался

    Мы проинформировали по этому поводу министерство иностранных дел Азербайджана

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Информация о смерти подвергшегося сегодня в Турции вооруженному нападению Ровшана Джаниева (Лянкяранского) точная.

    Об этом турецкому бюро Report сообщили в консульстве Азербайджана в этой стране.

    "Мы проинформировали по этому поводу министерство иностранных дел Азербайджана", - сообщили из консульства.

    Получить информацию из МИД Азербайджана не удалось. В министерстве сказали, что пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев находится в отпуске.

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