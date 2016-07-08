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    ​Конституционный суд Азербайджана удовлетворил иск гражданина по квартирному вопросу

    В соответствии с решением Пленума Конституционного суда дело будет направлено на повторное рассмотрение

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством Фархада Абдуллаева рассмотрено соответствие Конституции и законодательству Азербайджана решения Гражданской коллегии Верховного суда от 25 июня 2015 года по делу гражданина Мовсума Мамедова.

    Пленум Конституционного суда выслушал доклад судьи С.Гасановой по данному делу, выступления заявителей и представителей органа-ответчика, принял решение после рассмотрения и обсуждения материалов дела.

    По итогам заседания решение Гражданской коллегии Верховного суда от 25 июня 2015 года по гражданскому делу на основе требования Рахиба Мамедова о признании недействительным договора купли-продажи между ООО Əzizbəy-KM и М.Мамедовым признано утратившим силу из-за несоответствия положениям Конституции Азербайджана и Гражданского процессуального кодекса.

    В соответствии с этим решением дело будет направлено на повторное рассмотрение. 

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