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Конституционный суд принял решение по вопросу о принятии наследства

Конституционный суд принял решение по вопросу о принятии наследства Согласно Гражданскому кодексу, срок нотариального оформления принятия наследства составляет 6 месяцев, и по истечении этого срока вопрос о принятии наследства может быть решен в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Происшествия
3 ноября 2022 г. 20:23
Конституционный суд принял решение по вопросу о принятии наследства

Согласно Гражданскому кодексу, срок нотариального оформления принятия наследства составляет 6 месяцев, и по истечении этого срока вопрос о принятии наследства может быть решен в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Конституционного суда по делу, рассмотренному на основании обращения Сумгайытского апелляционного суда.

В решении также подчеркивается, что на обращение недееспособного или ограниченно дееспособного наследника в суд в связи с отказом от наследственного имущества распространяется предусмотренный законодательством срок отказа. Так, согласно Гражданскому кодексу, наследник может отказаться от принятия наследства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был знать, что его призвали к наследованию. В случае уважительной причины суд может продлить этот срок не более чем на два месяца. Отказ от наследства должен оформляться в нотариальном органе.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi mirasın qəbulu məsələsi ilə bağlı qərar qəbul edib

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