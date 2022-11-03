Конституционный суд принял решение по вопросу о принятии наследства

Согласно Гражданскому кодексу, срок нотариального оформления принятия наследства составляет 6 месяцев, и по истечении этого срока вопрос о принятии наследства может быть решен в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Согласно Гражданскому кодексу, срок нотариального оформления принятия наследства составляет 6 месяцев, и по истечении этого срока вопрос о принятии наследства может быть решен в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Конституционного суда по делу, рассмотренному на основании обращения Сумгайытского апелляционного суда.

В решении также подчеркивается, что на обращение недееспособного или ограниченно дееспособного наследника в суд в связи с отказом от наследственного имущества распространяется предусмотренный законодательством срок отказа. Так, согласно Гражданскому кодексу, наследник может отказаться от принятия наследства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был знать, что его призвали к наследованию. В случае уважительной причины суд может продлить этот срок не более чем на два месяца. Отказ от наследства должен оформляться в нотариальном органе.