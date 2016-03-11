Конституционный суд аннулировал решение Верховного суда

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики под председательством Фархада Абдуллаева.

Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено конституционное дело по жалобе Гадира Ибадова о проверке соответствия решения Гражданской коллегии Верховного суда от 16 июля 2015 года Конституции и законам страны.

Пленум Конституционного суда выслушал доклад судьи С.Гасановой по данному делу, выступления заявителей и представителей органа-ответчика, принял решение, расследовав и обсудив материалы дела.

В решении говорится о признании недействительными решений Гражданской коллегии Верховного суда от 16 июля 2015 года по гражданскому делу Гадира Ибадова против Мушфига Гаджиева и других лиц.

Решение вступает в силу со дня издания, и не может быть аннулировано, изменено или официально прокомментировано никаким органом или лицом.