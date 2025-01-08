Конфликт Агададаша Агаева с охранником завершился примирением

Конфликт Агададаша Агаева с охранником Нуреддином Джалиловым завершился примирением.

Конфликт Агададаша Агаева с охранником Нуреддином Джалиловым завершился примирением.

Об этом Report сказал Н. Джалилов.

Он заявил, что конфликт завершился примирением, и он не имеет никаких претензий к Агададашу Агаеву.

Напомним, что конфликт произошел в июле 2024 года. По уголовному делу, связанному с инцидентом, потерпевшими признаны Нураддин Джалилов, с которым подрался певец, и Назакят Пашаева, в которую попал брошенный Агададашем Агаевым топор.

Агададаш Агаев обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).