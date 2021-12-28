О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов

Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов Стал известен список конфискованного имущества свояка бывшего заведующего отделом Администрации президента Али Гасанова.
Происшествия
28 декабря 2021 г. 12:32
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов

Стал известен список конфискованного имущества свояка бывшего заведующего отделом Администрации президента Али Гасанова.

Как сообщает Report, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям у Адалята Велиева, обвиняемого по уголовному делу А.Гасанова, изъято принадлежащее ему имущество общей площадью 12 535,9 м2 и стоимостью 36 млн. манатов, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, 525 квартал, проспект Метбуат, дом 23 и денежные средства в размере 1 млн. манатов, внесенные на депозитный счет прокуратуры.

Согласно информации, это имущество ранее принадлежало сыну А.Гасанова Шамхалу Гасанову. В период следствия он подарил имущество обвиняемому по делу А.Велиеву. Затем на имущество был наложен арест. Суд вынес приговор в связи с конфискацией имущества.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Велиеву назначено условное наказание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Həsənovun bacanağının 36 milyon manatlıq əmlakı müsadirə edilib

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Эльвин Ходжа Ганиев: Для меня представлять Азербайджан – всегда гордость и честь
Эльвин Ходжа Ганиев: Для меня представлять Азербайджан – всегда гордость и честь
22 декабря 2021 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi