Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов

Стал известен список конфискованного имущества свояка бывшего заведующего отделом Администрации президента Али Гасанова.

Стал известен список конфискованного имущества свояка бывшего заведующего отделом Администрации президента Али Гасанова.

Как сообщает Report, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям у Адалята Велиева, обвиняемого по уголовному делу А.Гасанова, изъято принадлежащее ему имущество общей площадью 12 535,9 м2 и стоимостью 36 млн. манатов, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, 525 квартал, проспект Метбуат, дом 23 и денежные средства в размере 1 млн. манатов, внесенные на депозитный счет прокуратуры.

Согласно информации, это имущество ранее принадлежало сыну А.Гасанова Шамхалу Гасанову. В период следствия он подарил имущество обвиняемому по делу А.Велиеву. Затем на имущество был наложен арест. Суд вынес приговор в связи с конфискацией имущества.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Велиеву назначено условное наказание.