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Конфисковано имущество экс-главы Zaminbank 

Конфисковано имущество экс-главы Zaminbank  Конфисковано имущество экс-председателя наблюдательного совета ОАО Zaminbank, находящегося в процессе ликвидации, Надира Исмаилова.
Происшествия
11 февраля 2022 г. 13:25
Конфисковано имущество экс-главы Zaminbank 

Конфисковано имущество экс-председателя наблюдательного совета ОАО Zaminbank, находящегося в процессе ликвидации, Надира Исмаилова.

Как сообщает Report, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям его имущество будет направлено на возмещение ущерба.

Среди конфискованного имущества квартиры по адресу Насиминский район, ул. Марданов Гардашлары, дом 117В, кв. 42 и 43, земельный участок в 0,3809 кв/м, расположенный по адресу Хатаинский район, пр. Бабека, нежилой участок в 733,7 кв/м, расположенный по адресу Хатаинский район, пр. Бабека 8/10 (10-й завод-8), еще одна квартира в Баку, земельный участок сельскохозяйственного назначения в 0,18 га на имя членов семьи, жилой дом, автомобили марок Jeep Wrangler, Mersedes-Benz S500, Bentley Continental, Mersedes-Benz G63 AMG и др.

Одним из потерпевших по уголовному делу является бизнесмен Исфендияр Ахундов. Он требует от Н.Исмаилова 5 млн манатов. Ущерб, нанесенный И.Ахундову, не был возмещен.

Напомним, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Н.Исмаилов был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Н.Исмаилов обвинялся по статьям 179.3.2 (присвоение, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке “Zaminbank”ın sabiq rəhbərinin əmlakları müsadirə olunub - SİYAHI

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