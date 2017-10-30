Конфисковано имущество Акифа Човдарова

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Рынок "8-й километр" конфискован в пользу государства

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Конфисковано имущество бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова, на которое был наложен арест.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова был рассмотрен гражданский иск, возбужденный Службой госбезопасности (СГБ).

Согласно решению, конфисковано имущество указанных лиц на сумму 2,9 млн манатов.

Кроме того, вынесен вердикт о лишении А.Човдарова и других лиц званий.

В вердикте отмечается о передаче представления по этому поводу в соответствующие структуры, которые подготовят документ и направят его президенту.

Кроме того, не были удовлетворены гражданские иски некоторых потерпевших финансовый убыток по уголовному делу.

Принято решение о конфискации рынка "8-й километр" в пользу государства. Прекращены уголовные дела по эпизодам потерпевшего Гадима Адилова и торгового центра "Каравансарай".

Снят арест, наложенный на квартиры, где проживают семьи Акифа Човдарова и Селима Мамедова. Также снят арест, наложенный на пенсионную карту С.Мамедова.

Адвокаты заявили о намерении подать из приговора апелляционную жалобу.