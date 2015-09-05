Компания ​Yeni Həyat требует объявления о банкротстве

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Yeni Həyat подало в суд на Управление государственной регистрации коммерческих юридических лиц департамента налогов города Баку.

Как сообщает Report, ООО требует объявления о банкротстве.

Дело рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что в начале августа ООО Yeni Həyat объявило о своей ликвидации. Организация объявила, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев. Для этого они должны обратиться по адресу: г. Баку, проспект Нобеля, 15 (здание жилищно-развлекательного комплекса Azure).