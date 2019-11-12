Компания M-Kontakt оштрафована на 5 тысяч манатов

В отношении компании ООО M-Kontakt составлен протокол о наложении штрафа в размере 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, компания была признана виновной в нарушении статьи 428.7.1 (Нарушение законодательства о наружной рекламе, то есть: размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения, паспорта технических условий и договора о разрешении, а также с нарушением их требований).

Правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч манатов.

Апелляционная жалоба на решение Хатаинского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что компания ООО M-Kontakt занимается продажей мебели и мебельных аксессуаров.