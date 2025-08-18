О нас

Компания "Дальян" оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудового законодательства

Происшествия
18 августа 2025 г. 16:23
Действующая в Сумгайыте компания "Дальян" оштрафована на 20 тысяч манатов за нарушение трудового законодательства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, прокуратура Сумгайыта завершила расследование нарушения трудового законодательства со стороны ООО "Дальян", которое привлекло работника без официального оформления трудовых отношений.

По результатам проверки прокуратура города Сумгайыт возбудила административное производство в соответствии со статьей 192.1 Кодекса об административных проступках. Материалы дела были направлены в суд, который признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч манатов.

Параллельно с этим административное производство было возбуждено и в отношении директора компании Замина Агаева по той же статье Кодекса. Дело было передано для рассмотрения в Абшерон-Хызинское региональное отделение Государственной службы трудовой инспекции. По решению контролирующего органа должностное лицо оштрафовано на 3 тысячи манатов.

Версия на азербайджанском языке Əmək hüquqlarını pozan hüquqi şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

