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    ​Компания азербайджанского миллиардера подала иск против исполнительной власти

    Иск будет рассматриваться Верховным судом Азербайджана

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество (ЗАО) Aznar подало в суд против Гёйчайской районной исполнительной власти. Как сообщает Report, ЗАО требует аннулирования распоряжения исполнительной власти.

    Иск вначале был рассмотрен Шекинским административно-экономическим судом, который не удовлетворил иск.

    Шекинский апелляционный суд отменил акт Шекинского административно-экономического суда и принял новое постановление.

    Иск будет рассматриваться Верховным судом Азербайджана.

    Отметим, председателем Наблюдательного совета ЗАО Aznar является азербайджанский миллиардер Фархад Ахмедов, который сейчас проживает в Российской Федерации.

    Офис ЗАО Aznar расположен в Гёйчае. 

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