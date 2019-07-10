Компания "Avrora" оштрафована

Палата по надзору за финансовыми рынками оштрафовала ООО "Avrora".

Как сообщает Report, компания признана виновной по ст. 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Жалоба, поданная из постановления Бинагадинского районного суда, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Созданная в 1994 году компания "Avrora" действует как дистрибьютор потребительских товаров местных и зарубежных производителей. В портфолио компании входят такие компании, как "Danone", "Ehrman", "Rolton", "Hochland", "Chivas", "Glenfiddich".