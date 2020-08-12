Комитет против пыток: Люди на фото – не граждане Азербайджана

Комитет против пыток Азербайджана провел мониторинг в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (BMCMI)

Комитет против пыток Азербайджана провел мониторинг в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (BMCMI).

Об этом Report сообщил председатель комитета Турал Гусейнов.

По его словам, мониторинг проводился совместно с заместителем председателя комиссии Эльчином Шириновым:

"В результате расследования выяснилось, что эти фотографии сделаны по заранее запланированному сценарию. Таким образом, никто из людей на этих фотографиях не является гражданами Азербайджана, и эти фотографии не были сделаны в Азербайджане. Азербайджанский флаг и эмблема полиции на фотографиях были специально размещены там. Человек, сфотографированный перед автомобилем, не является сотрудником правоохранительных органов. В ходе расследования выяснилось, что мужчина является гражданином Азербайджана, но не работает в правоохранительных органах. Он живет в одном из районов и совершенно из другой сферы, к правоохранительным органам отношения не имеет".