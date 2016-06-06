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    Комитет по вопросам имущества подал в суд на исполнительную власть Наримановского района

    2-й Бакинский административно-экономический суд посчитал иск невозможным

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Государственное агентство по организации государственного управления земель при Государственном комитете по вопросам имущества (ГКВИ) Азербайджана подал в суд на исполнительную власть Наримановского района.

    Как сообщает Report, государственное агентство выдвинуло иск об аннулировании распоряжения. 

    2-й Бакинский административно-экономический суд посчитал иск невозможным.

    Не  согласившись с решением, агентство ГКВИ подало апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде. 

    В качестве третьих лиц указаны Гурбанзаде Сиявуш Эльдар оглу и ООО Bakşon LTD.

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