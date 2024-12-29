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Комиссия Минтранса РК определила план работы для установления причин крушения самолета AZAL

Комиссия Минтранса РК определила план работы для установления причин крушения самолета AZAL Комиссия по расследованию авиационного проишествия при министерстве транспорта Казахстана отправится в Актау для расследования причин крушения самолета авиакомпании AZAL.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 12:40
Комиссия Минтранса РК определила план работы для установления причин крушения самолета AZAL

Комиссия по расследованию авиационного проишествия при министерстве транспорта Казахстана определила план работы по расследованию причин крушения самолета авиакомпании AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

Комиссию возглавляет министр транспорта Марат Карабаев. Директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев назначен уполномоченным по расследованию.

Целью работы комиссии по расследованию министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем. Эта комиссия входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

"Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов, прибывших в Казахстан для расследования причин крушения самолета AZAL. Комиссией определен план работы. Так, комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора этих элементов", - говорится в информации.

Как сообщалось, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

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Версия на английском языке Commission of Kazakh Transport Ministry defines work plan to establish causes of AZAL plane crash

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