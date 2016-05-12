Командующий ВВС Азербайджана представил отцу шехида Тебриза Мусазаде орден "Азербайджанский флаг"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Проводится церемония сорока дней пилота, майора Тебриза Мусазаде, погибшего при предотвращении атаки армянских вооруженных подразделений на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, на церемонии участвовали командующий Военно-воздушными силами Азербайджана, генерал-майор Рамиз Тахиров, глава исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов, представители общественности и простые граждане.

Командующий ВВС генерал-майор Рамиз Тахиров представил отцу шехида Тебриза Мусазаде - Тариелю Мусазаде орден "Азербайджанский флаг" .

Напомним, что шехид Тебриз Мусазаде похоронен на второй Аллее почетного захоронения.