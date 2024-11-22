Командующий пограничными войсками рассказал о новых структурах ГПС на освобожденных территориях

В Зангиланском, Губадлинском и Лачынском районах после освобождения от оккупации начали действовать 1 отдельная пограничная дивизия, 3 воинские части и 11 пограничных комендатур Государственной пограничной службы.

В Зангиланском, Губадлинском и Лачынском районах после освобождения от оккупации начали действовать 1 отдельная пограничная дивизия, 3 воинские части и 11 пограничных комендатур Государственной пограничной службы.

Как сообщает корреспондент Report из Шамкира, об этом сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе брифинга в пограничном отряде "Шамкир".

По его словам, после Отечественной войны на территории Зангиланского, Губадлинского и Лачынского районов к охране государственной границы приступила 1 отдельная пограничная дивизия, 3 воинские части, 11 пограничных комендатур, 3 отдельных подразделения и 121 пограничный боевой пункт пограничных войск ГПС.