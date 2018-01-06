© Report

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Коллегия адвокатов выдала лицензии 18 новым адвокатам, принятым в ее члены.

Как сообщили Report в коллегии, согласно требованию закона об адвокатской деятельности, успешно прошедшие устное собеседование кандидаты являются бывшими адвокатами, судьями, а также занимающимися до судейства адвокатской деятельностью юристами. Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров открыл мероприятие, рассказав о текущей обстановке с адвокатством в стране, мерах по повышению авторитета адвокатской деятельности, планах на будущее.

В завершении мероприятия адвокатам вручили удостоверения, пожелали успехов в работе.