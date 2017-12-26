Коллегия адвокатов сделала предупреждение в связи с незаконным использованием имени адвоката

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президиум Коллегии адвокатов сделал предупреждение в связи с незаконным использованием имени адвоката.

Как сообщили Report в Коллегии, в результате проведенных в последние дни наблюдений встречаются факты незаконного использования многими физическими и юридическими лицами имени адвоката: "Такие случаи наряду с препятствованием получению гражданами и другими лицами качественной юридической помощи, отрицательно влияют на имидж адвоката. Согласно статье 399 Кодекса административных проступков, незаконное использование имени адвоката приводит к возникновению административной ответственности. Президиум Коллегии адвокатов требует от этих лиц прекратить незаконные действия и доводит до их сведения, что если такие деяния не будут прекращены в скором времени, в отношении данных лиц будут приняты все необходимые меры для привлечения их к ответственности. Президиум Коллегии адвокатов заявляет, что не примирится с такими правонарушениями и будет вести с ними решительную борьбу".