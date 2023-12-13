О нас

Коллегия адвокатов: Присвоившая средства граждан Сабия Паналиева не является членом коллегии

Коллегия адвокатов: Присвоившая средства граждан Сабия Паналиева не является членом коллегии В Коллегии адвокатов Азербайджана опровергли информацию о том, что подозреваемая в присвоении средств граждан под предлогом оказания юридических услуг Сабия Паналиева является членом коллегии.
Происшествия
13 декабря 2023 г. 20:06
Коллегия адвокатов: Присвоившая средства граждан Сабия Паналиева не является членом коллегии

В Коллегии адвокатов Азербайджана опровергли информацию о том, что подозреваемая в присвоении средств граждан под предлогом оказания юридических услуг Сабия Паналиева является членом коллегии.

Как сообщили Report в пресс-службе коллегии, заявление сделано на основе поступивших от граждан жалоб и обращений.

"Жалобы на Паналиеву Сабию Ильхам гызы поступали в президиум коллегии и ранее. Мы сообщали об этих жалобах в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

В коллегии подчеркнули, что Сабия Паналиева не является членом Коллегии адвокатов.

"Хотелось бы отметить, что уточнить, является ли лицо, предлагающее юридические услуги, членом Коллегии адвокатов можно в разделе "Реестр адвокатов" на официальном сайте коллегии, или обратившись в президиум. Также просим граждан сообщить о подобных случаях на "горячую линию" (012 594 08 70)"- сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyası: “Özünü vəkil kimi təqdim edən qadın Kollegiyanın üzvü deyil”

Самое важное

Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
13 декабря 2023 г. 13:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
12 декабря 2023 г. 21:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
11 декабря 2023 г. 22:07
Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi