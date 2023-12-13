Коллегия адвокатов: Присвоившая средства граждан Сабия Паналиева не является членом коллегии

В Коллегии адвокатов Азербайджана опровергли информацию о том, что подозреваемая в присвоении средств граждан под предлогом оказания юридических услуг Сабия Паналиева является членом коллегии.

В Коллегии адвокатов Азербайджана опровергли информацию о том, что подозреваемая в присвоении средств граждан под предлогом оказания юридических услуг Сабия Паналиева является членом коллегии.

Как сообщили Report в пресс-службе коллегии, заявление сделано на основе поступивших от граждан жалоб и обращений.

"Жалобы на Паналиеву Сабию Ильхам гызы поступали в президиум коллегии и ранее. Мы сообщали об этих жалобах в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

В коллегии подчеркнули, что Сабия Паналиева не является членом Коллегии адвокатов.

"Хотелось бы отметить, что уточнить, является ли лицо, предлагающее юридические услуги, членом Коллегии адвокатов можно в разделе "Реестр адвокатов" на официальном сайте коллегии, или обратившись в президиум. Также просим граждан сообщить о подобных случаях на "горячую линию" (012 594 08 70)"- сообщили в пресс-службе.