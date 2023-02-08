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Коллегия адвокатов оказала пострадавшим от землетрясения в Турции помощь в размере 1 млн лир

Коллегия адвокатов оказала пострадавшим от землетрясения в Турции помощь в размере 1 млн лир Коллегия адвокатов Азербайджана выделила пострадавшим от землетрясения в Турции помощь в размере 1 млн лир.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 14:51
Коллегия адвокатов оказала пострадавшим от землетрясения в Турции помощь в размере 1 млн лир

Коллегия адвокатов Азербайджана выделила пострадавшим от землетрясения в Турции помощь в размере 1 млн лир.

Как сообщили Report в структуре, решение об оказании помощи было принято на сегодняшнем внеочередном онлайн-заседании президиума.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, затронувшее 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

Кроме того, в 10 провинциях Турции, в которых произошло землетрясение, объявлено 3-месячное чрезвычайное положение.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyası zəlzələdən zərərçəkənlərə 1 milyon lirə yardım edib

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