Коллегия адвокатов о причине решения в отношении адвоката Ирады Джавадовой

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ На заседании президиума Коллегии адвокатов было принято решение обратиться суд для лишения адвоката Ирады Джавадовой членства в коллегии.

Об этом Report сообщили в президиуме Коллегии.

По информации, жалобщик К.М. направил телеграмму и обратился в Коллегию, сообщив, что адвокат Джавадова Ирада Ариф гызы, не имея доверенности от жалобщика и не заключив договор об оказании юридической помощи, без согласия жалобщика необоснованно подавала жалобы о незаконном содержании его в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью МВД и распространяла информацию об этом в СМИ.

Жалобщик отметил, что данные утверждения не отражают действительности, затрагивают его честь и достоинство. Он попросил президиум принять в отношении адвоката И.Джавадовой меры.

Жалоба была направлена на расследование в Дисциплинарный комитет адвокатов, в рамках дисциплинарного расследования жалобщик дал объяснения, по время дисциплинарного производства объяснения дала и адвокат.

В Коллегии отметили, что И.Джавадова не смогла обосновать фактами комиссии и президиуму коллегии распространенную в СМИ информацию о жалобщике.

По мнению комиссии, И.Джавадова нарушила требования поведения адвокатов и закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". По этой причине было решено обратиться в суд для лишения ее членства в коллегии.