Коллегия адвокатов: Мы удовлетворены расследованием по делу Орхана Кянгярли

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"Расследование на основе обращения в прокуратуру в связи с подвергнувшимся физическому давлению адвокатом Орханом Кянгярли, продолжается".

Об этом Report сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что любое нарушение закона в Азербайджане карается по закону: "Когда адвокат нарушает закон, мы наказываем его в строгом порядке. Конечно, если на адвоката оказывается давление, этому нужно дать юридическую оценку. Как Коллегия адвокатов мы очень довольны ходом расследования по делу Кянгярли".

Председатель Коллегии добавил, что по окончании расследования соответствующие органы сделают заявление.