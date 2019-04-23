​Коллегия адвокатов Азербайджана поддержит мать Элины Гаджиевой

Интересы Севиль Гусейновой, матери совершившей суицид школьницы Элины Гаджиевой, будут на безвозмездной основе защищать 3 адвоката.

Об этом сообщила Report сама Гусейнова.

По ее словам, после выступления с обращением к широкой общественности, она получила звонок от председателя Коллегии Адвокатов Анара Багирова. Последний заверил, что ей нет нужды собирать средства на свою защиту в суде. Этим на безвозмездной основе займутся три члена Коллегии.

Имена адвокатов - Севиндж Алиева, Азер Нагиев и Эмин Исаев.