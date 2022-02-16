Количество возбужденных в связи с муниципалитетами уголовных дел возросло

В ходе расследований, проводимых в порядке административного контроля за деятельностью муниципалитетов, в прошлом году в 27 случаях были выявлены серьезные нарушения.

В ходе расследований, проводимых в порядке административного контроля за деятельностью муниципалитетов, в прошлом году в 27 случаях были выявлены серьезные нарушения.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Отмечается, что собранные документы направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки: "По 15 делам возбуждены уголовные дела, остальные находятся на стадии рассмотрения", - говорится в отчете.

В 2020 году выявлено 23 подобных нарушения, по 10 делам возбуждены уголовные дела.