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Количество возбужденных в связи с муниципалитетами уголовных дел возросло

Количество возбужденных в связи с муниципалитетами уголовных дел возросло В ходе расследований, проводимых в порядке административного контроля за деятельностью муниципалитетов, в прошлом году в 27 случаях были выявлены серьезные нарушения.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 16:50
Количество возбужденных в связи с муниципалитетами уголовных дел возросло

В ходе расследований, проводимых в порядке административного контроля за деятельностью муниципалитетов, в прошлом году в 27 случаях были выявлены серьезные нарушения.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Отмечается, что собранные документы направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки: "По 15 делам возбуждены уголовные дела, остальные находятся на стадии рассмотрения", - говорится в отчете.

В 2020 году выявлено 23 подобных нарушения, по 10 делам возбуждены уголовные дела.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il bələdiyyələrin yol verdiyi 15 qanun pozuntusu ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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