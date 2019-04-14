Количество погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

Пресс-служба ВОЗ заявила, что организация высылает медицинские принадлежности и врачей на помощь пострадавшим.

В результате боевых действий около ливийской столицы Триполи погиб по меньшей мере 121 человек и 561 получил ранения.

Как передает Report oб этом сообщает пресс-служба ливийского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

"ВОЗ высылает медицинские принадлежности и медработников первой и второй группы реагирования", — сообщает организация.

4 апреля Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи. Позже премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи.