Количество новых случаев заражения ВИЧ среди наркоманов снизилось

Наблюдается снижение количества новых случаев заражения Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

Наблюдается снижение количества новых случаев заражения Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, среди граждан Азербайджана, у которых был выявлен ВИЧ до конца апреля 2025 года, 20 человек (4,6%) были потребителями инъекционных наркотиков.

В январе-апреле 2025 года на горячую линию "802" поступило 292 обращения, из которых 33 были связаны с незаконным оборотом наркотических средств, 26 - с лечением наркотической зависимости, а 233 - с другими вопросами (повторные обращения, разъяснение положений законодательства, процедуры принудительного лечения и т.д.).