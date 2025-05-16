Количество новых случаев заражения ВИЧ среди наркоманов снизилось

Наблюдается снижение количества новых случаев заражения Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.
Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, среди граждан Азербайджана, у которых был выявлен ВИЧ до конца апреля 2025 года, 20 человек (4,6%) были потребителями инъекционных наркотиков.
В январе-апреле 2025 года на горячую линию "802" поступило 292 обращения, из которых 33 были связаны с незаконным оборотом наркотических средств, 26 - с лечением наркотической зависимости, а 233 - с другими вопросами (повторные обращения, разъяснение положений законодательства, процедуры принудительного лечения и т.д.).