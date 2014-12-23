​Количество изъятых азербайджанскими таможенниками наркотиков выросло на 50%

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2014 года таможенные службы Азербайджана предотвратили незаконную перевозку наркотических веществ в количестве 168,9 кг. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 49% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество же психотропных препаратов, изъятых за этот же период, снизилось в 46 раз и составило 221,3 г. Количество фактов незаконной перевозки наркотических веществ и психотропных препаратов, за отчетный период, выросло на 16% и достигло 145.
По сообщению ГТК, за 11 месяцев текущего года в целом, выявлены 384 факта уголовного характера и 9405 административных правонарушений. За прошедший период выявлены 6 фактов преступного уклонения от уплаты таможенной пошлины. Четыре факта уклонения выплат таможенной пошлины были характера административного правонарушения. За соответствующий период прошлого года было отмечено только два таких факта.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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