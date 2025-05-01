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КМЦ: В апреле от отравления скончались 4 человека

КМЦ: В апреле от отравления скончались 4 человека В апреле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 126 человек с подозрением на отравление.
Происшествия
1 мая 2025 г. 10:01
КМЦ: В апреле от отравления скончались 4 человека

В апреле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 126 человек с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 68 человек отравились лекарствами, 34 человека - уксусной кислотой, 1 - алкоголем, 6 - от укуса змей.

Среди обратившихся 4 человека поступили с отравлением угарным газом, 5 человек - с аллергической реакцией, 4 человека - с ботулизмом, 1 человек - с анафилактическим шоком, 1 человек - с отравлением едким раствором и т.д.

Несмотря на усилия врачей, 4 человека (3 мужчин, 1 женщина) скончались. Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.

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Версия на азербайджанском языке Apreldə KTM-ə zəhərlənmə səbəbi ilə 126 nəfər gətirilib, 4-ü ölüb

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