Киевский суд приговорил двух граждан Азербайджана за преступления против участников Майдана

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Оболонский районный суд Киева приговорил граждан Азербайджана за преступления против участников Майдана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины, суд приговорил двух граждан Азербайджана к 4 годам лишения свободы и к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, признав их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины), грабеже и насилии, не опасном для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 2 ст. 186 УК Украины), похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопровождающемся причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и в угрозе убийством (ч. 1 ст. 129 УК Украины).

По информации Генпрокуратуры, установлено, что указанные лица в январе 2014 года в составе группы лиц совершили хулиганское нападение на гражданина, причинив ему телесные повреждения, после чего открыто завладели его личным имуществом.

В дальнейшем они приняли активное участие в похищении и незаконном лишении свободы еще одного участника мирных акций протеста, в отношении которого применили насилие и угрозы убийством, удерживали против его воли и требовали от него признаний о деятельности Автомайдана.