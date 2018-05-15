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    Киевская полиция задержала 20 нелегалов из Азербайджана - ВИДЕО

    Рассматривается вопрос об их депортации из Украины

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Национальная полиция вместе с таможенной службой провели в Киеве рейд и обнаружили 32 нелегальных мигрантов, проживавших в хостеле возле рынка "Троещина".

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

    Среди задержанных 20 уроженцев Азербайджана, Бангладеш — 8, Таджикистана — 1, Узбекистана — 2, России — 1.

    Установлено, что все они попали в Киев из Российской Федерации и не имеют при себе никаких документов, которые бы давали право на проживание в Украине

    В целом, в ходе рейда задержаны 98 нелегальных мигрантов.

    Решается вопрос о привлечении нарушителей-иностранцев к административной ответственности и готовятся необходимые документы для их депортации.

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