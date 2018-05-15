Киевская полиция задержала 20 нелегалов из Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Национальная полиция вместе с таможенной службой провели в Киеве рейд и обнаружили 32 нелегальных мигрантов, проживавших в хостеле возле рынка "Троещина".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Среди задержанных 20 уроженцев Азербайджана, Бангладеш — 8, Таджикистана — 1, Узбекистана — 2, России — 1.

Установлено, что все они попали в Киев из Российской Федерации и не имеют при себе никаких документов, которые бы давали право на проживание в Украине

В целом, в ходе рейда задержаны 98 нелегальных мигрантов.

Решается вопрос о привлечении нарушителей-иностранцев к административной ответственности и готовятся необходимые документы для их депортации.