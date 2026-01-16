Киберполиция задержала очередных организаторов нелегальных онлайн-казино

В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в организации незаконных онлайн-казино и азартных игр в социальных сетях.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, операцию провело Главное управление по борьбе с киберпреступностью.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых - 35-летний Ульви Рзаев и 26-летний Рза Рзаев.

В ходе расследования выяснилось, что эти лица связались с сайтами, размещающими нелегальные азартные игры и работающими из-за рубежа, и создали виртуальные кассы. Затем они зарегистрировались в соцсетях под профилями Tokyo, Lasvegas, Tac, Joker и Padişah Casino. Преступники за деньги организовывали участие связавшихся с ними людей в азартных онлайн-играх.

Во время осмотра квартир задержанных в различных районах столицы были обнаружены доказательства, в том числе банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся при организации незаконных казино. Следствием установлено, что банковские карты приобретались у третьих лиц за вознаграждение и применялись для нелегальных денежных переводов.

Расследование по делу продолжается.