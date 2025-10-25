Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

Правоохранители в Азербайджане пресекли деятельность пяти преступных групп, занимавшихся покупкой и продажей банковских карт для дальнейшего использования в онлайн-азартных и букмекерских играх.

Как сообщили Report в МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью.

В целом были задержаны 12 человек. Следствие установило, что задержанные приобретали банковские карты у граждан, выплачивая им вознаграждение, после чего перепродавали их преступникам за рубежом - в основном через мессенджер Telegram. Эти карты использовались для незаконных онлайн-транзакций.

Выявлено более 2 000 банковских карт, вовлеченных в преступную деятельность.

Правоохранительные органы отмечают, что многие владельцы карт, передававшие их участникам группировок, не подозревали об их дальнейшем использовании в незаконных целях.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью продолжаются следственные мероприятия по данному делу, добавили в МВД.