    Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 13:50
    Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

    Правоохранители в Азербайджане пресекли деятельность пяти преступных групп, занимавшихся покупкой и продажей банковских карт для дальнейшего использования в онлайн-азартных и букмекерских играх.

    Как сообщили Report в МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью.

    В целом были задержаны 12 человек. Следствие установило, что задержанные приобретали банковские карты у граждан, выплачивая им вознаграждение, после чего перепродавали их преступникам за рубежом - в основном через мессенджер Telegram. Эти карты использовались для незаконных онлайн-транзакций.

    Выявлено более 2 000 банковских карт, вовлеченных в преступную деятельность.

    Правоохранительные органы отмечают, что многие владельцы карт, передававшие их участникам группировок, не подозревали об их дальнейшем использовании в незаконных целях.

    В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью продолжаются следственные мероприятия по данному делу, добавили в МВД.

    МВД полиция кибермошенники банковские карты азартные игры
    Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı-satqısını həyata keçirən 5 dəstə ifşa edilib

