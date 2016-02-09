Каждый из убийц 25-летнего парня в Баку приговорен к 18 годам лишения свободы

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Миралекбера Саттарова 1963 года рождения и Хатаи Ширинова 1990 года рождения, обвиняемых в убийстве 25-летнего Нихада Исмаилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был вынесен приговор.

По приговору суда обвиняемые осуждены к 18 годам лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель запросил для них 19 лет лишения свободы.

Отметим, что случай произошел 19 ноября 2014 года на улице А.Асадуллаева Сабунчинского района. Житель поселка Нихад Исмаилов 1991 года рождения был убит при неизвестных обстоятельствах. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны жители поселка Миралекбер Саттаров 1963 года рождения и Хатаи Ширинов 1990 года рождения, подозреваемые в убийстве Н.Исмаилова. Оба обвинялись по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.