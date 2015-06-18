​Каждой семье в сгоревшем здании выплачено 2500 манатов на аренду жилья

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня каждой семье, квартиры которых сгорели во время пожара в жилом доме на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе, выплачено по 2500 манатов на аренду жилья.

Об этом Report заявила жительница дома Айнур Джафарова.

По ее словам, эта сумма предусмотрена на 5 месяцев: "Недалеко от Бакинской теннисной академии нам предоставили трехкомнатное жилье в аренду. Вне зависимости от количества членов семьи, нам выдали по 2500 манатов".

А.Джафарова отметила, что предусмотренная для раненых во время пожара жильцов компенсация в размере 5 тыс. манатов пока не выдавалась: "Эти деньги нам обещали заплатить на будущей неделе. Причину объясняют проведением Генпрокуратурой расследования. Генпрокуратура рассматривает дела по отдельности. Пока не выдали также и причитающиеся семьям погибших 15 тыс. манатов. Однако 20 тыс. манатов за нанесенный ущерб уже получили все семьи".

А.Джафарова также коснулась проводимых в сгоревшем доме ремонтных работ: "Ремонт пока продолжается. У нас нет точной информации о времени его завершения".

Жительница сгоревшего здания также сказала, что они до сих пор не располагают информацией о причинах пожара: "Информация не разглашается. Одни говорят, что это было диверсией, другие - случайностью, третьи утверждают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Сигареты здесь курили всегда, так почему же пожар случился именно сейчас?".

Напомним, что в результате пожара в 16-этажном здании, произошедшего 19 мая в Бинагадинском районе Баку, погибли 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние дети, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.