Казахстан направит более 100 миротворцев осенью в Ливан

© РИА Новости

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Казахстан проводит подготовительную работу для отправки роты миротворцев в Ливан в рамках миссии ООН по поддержанию мира в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра обороны республики Талгат Мухтаров.

"Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей", - заявил Т.Мухтаров.

По его словам, на данном этапе остались лишь стандартные процедуры, которые требуют ООН.

"К осени мы уже отправим роту… где-то 120 человек направим в одну из миссий. Предварительно - это миссия в Ливане", - сообщил Мухтаров.

Отметим, что временные силы ООН UNIFIL размещены на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года.