Казахстан экстрадировал в Азербайджан подозреваемого в совершении кражи

Генпрокуратура Казахстана экстрадировала находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана.

Генпрокуратура Казахстана экстрадировала находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Задержанный на территории Казахстана Альяр Ахмед оглу Гасанов подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба, в связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

10 февраля Гасанов был доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.