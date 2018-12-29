Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Казахские пограничники обстреляли азербайджанских рыбаков, занимающихся незаконным ловом рыбы в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, во время вооруженного инцидента пострадал один гражданин Азербайджана.

Нарушители были обнаружены в акватории Каспийского моря 28 декабря в 23.45. На борту судна находилось четыре человека — граждане Азербайджана. Также на судне обнаружили 40 экземпляров рыб осетровых пород, десять ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации.

Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что при преследовании нарушителей, чтобы остановить судно браконьеров, казахстанским пограничникам пришлось открыть огонь. Так, один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь.