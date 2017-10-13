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    Кассир Qafqaz Qəbələ City Hotel украл из отеля 15 000 долларов

    Преступник задержан

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В расположенном в Габалинском районе Qafqaz Qəbələ City Hotel совершена кража.

    Как сообщает Report, из кассы отеля украдено 15 000 долларов.

    В результате проведенных сотрудниками полиции расследований выяснилось, что деньги из кассы отеля были украдены работником отеля Русланом Расуловым 1986 г.р.

    Мужчина задержан.

    Выяснилось, что в различные периоды он украл из кассы отеля в общей сложности 15 000 долларов.

    Отметим, что ранее Р. Расулов работал в отеле помощником кассира, а затем заменял кассира.

    Расследование по факту продолжается. 

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