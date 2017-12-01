Кассационная жалоба членов семьи Видади Зейналова принята к производству

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Кассационная жалоба по имуществу, поданная членами семьи бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, принята к производству.

Как сообщает Report, дело передано в производство судьи Верховного суда Али Сейфалиева.

Дата первого рассмотрения дела в суде пока не известна.

Отметим, что В. Зейналов и другие лица были арестованы в ноябре 2015 года. На имущество был наложен арест.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям В. Зейналов был приговорен к 13 годам тюремного заключения. Решением Бакинского апелляционного суда его наказание было сокращено до 4 лет.

Также решением суда, арест с некоторого имущества В. Зейналова и других лиц был снят. Так, арест снят и прекращена конфискация имущества, приобретенного до 2009 года.

После члены семьи В. Зейналова обратились в Верховный суд с кассационной жалобой.