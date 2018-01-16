Кассационная жалоба Али Инсанова не была удовлетворена

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде началось судебное заседание по кассационной жалобе, поданной в связи с приговором в отношении бывшего министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фархада Керимова огласили постановление, согласно которому кассационная жалоба А.Инсанова не была удовлетворена.

А.Инсанов не присутствовал на суде по собственному желанию. В связи с этим он направил в Верховный суд письменное заявление.

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

24 августа 2016 года в отношении А.Инсанова было выдвинуто обвинение по 3 статьям УК.

Экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

По решению Гарадагского районного суда А.Инсанова приговорили к 7 годам 5 дням тюрьмы. Недовольный приговором бывший министр подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Затем А.Инсанов обратился в Верховный суд.

Напомним, что 14 ноября прошлого года в Верховном суде на процессе под председательством судьи Фархада Керимова государственный обвинитель выступил с ходатайством. Он отметил, что в производстве имеется много дел и он не знаком с материалами уголовного дела. Ходатайство было удовлетворено. Процесс отложен на неопределенное время.