Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг для учащихся школы в Барде

Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг по осуществлению аварийно-спасательных и других неотложных мер при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, он прошел в средней школе №4 города Барды.
Сообщается, что в мероприятии приняли участие сотрудники пожарной охраны Карабахского регионального центра МЧС и Бардинского района, районного отдела полиции, станции скорой медицинской помощи, должностные лица исполнительной власти Бардинского района, Карабахского регионального управления образования, педагоги и учащиеся школы, представители общественности.
Основной целью тренинга является расширение знаний участников тренинга о неотложных мерах при чрезвычайных ситуациях, а также формирование практических навыков в этой области.