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Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг для учащихся школы в Барде

Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг для учащихся школы в Барде Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг на тему "Осуществление аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" в средней школе №4 города Барда.
Происшествия
7 марта 2023 г. 18:20
Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг для учащихся школы в Барде

Карабахский региональный центр МЧС провел тренинг по осуществлению аварийно-спасательных и других неотложных мер при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, он прошел в средней школе №4 города Барды.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие сотрудники пожарной охраны Карабахского регионального центра МЧС и Бардинского района, районного отдела полиции, станции скорой медицинской помощи, должностные лица исполнительной власти Бардинского района, Карабахского регионального управления образования, педагоги и учащиеся школы, представители общественности.

Основной целью тренинга является расширение знаний участников тренинга о неотложных мерах при чрезвычайных ситуациях, а также формирование практических навыков в этой области.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Qarabağ Regional Mərkəzi tərəfindən orta məktəbdə təlim keçirilib

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