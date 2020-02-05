Карабахские сепаратисты участвуют на мероприятиях за границей с армянскими паспортами

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"Представители сепаратистского режима в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана посещают зарубежные мероприятия с паспортами захватнической Армении".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя информацию об участии представителя сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана на курсах, организованных индийским институтом RİS на тему научной дипломатии.

"Однако, в обязанности организаторов входят такие вопросы, как не позволение участникам мероприятия заниматься какой-либо незаконной пропагандой, злоупотребляя повесткой. Официальная позиция Индии ясна. Об этом отмечается как в двусторонних, так и в многосторонних платформах. Что касается попыток продвижения сепаратистского режима на организованном институтом RİS мероприятии, это ничто иное, как попытка незаконной агитации, пользуясь территорией Индии", - отметила Л.Абдуллаева.