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Карабахские сепаратисты участвуют на мероприятиях за границей с армянскими паспортами

Карабахские сепаратисты проводят незаконную пропаганду
© Report

"Представители сепаратистского режима в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана посещают зарубежные мероприятия с паспортами захватнической Армении".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя информацию об участии представителя сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана на курсах, организованных индийским институтом RİS на тему научной дипломатии. 

"Однако, в обязанности организаторов входят такие вопросы, как не позволение участникам мероприятия заниматься какой-либо незаконной пропагандой, злоупотребляя повесткой. Официальная позиция Индии ясна. Об этом отмечается как в двусторонних, так и в многосторонних платформах. Что касается попыток продвижения сепаратистского режима на организованном институтом RİS мероприятии, это ничто иное, как попытка незаконной агитации, пользуясь территорией Индии", - отметила Л.Абдуллаева. 

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