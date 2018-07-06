"Карабах" приобрел бразильского вратаря

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" приобрел еще одного вратаря.

Как сообщает Report, это бразилец Вагнер да Силва.

32-летний голкипер, имея контракт с бельгийским "Мускроном", с января 2017 года на основе аренды выступал в португальском "Боавишта". Он был товарищем по команде вратаря сборной Азербайджана, ныне выступающего за "Кешля" Кямрана Агаева и и перешедшего в "Нефтчи" полузащитника Эмина Махмудова.

Отметим, что ранее "Карабах" приобрел из датского "Рандерса" члена сборной Исландии Ханнеса Тура Халлдорссона.