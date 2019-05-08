Клуб "Карабах" обнародовал финансовый отчет за 2018 год.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Агдамской команды составили 15 218 140 манатов, а расходы - 14 378 960 манатов.

С продажи билетов и подписки поступило 733 910 манатов, из УЕФА в качестве денежной премии - 12 183 090 манатов, с телевещания - 414 240 манатов, другие доходы составили 1 886 900 манатов.

На административных работников и футболистов (выплата зарплат, и пр. премирование) потрачено 8 250 880 манатов, амортизацию основных средств и нематериальных активов (кроме игроков) - 491 060 манатов, на развитие молодежного футбола - 916 270 манатов, на другие расходы - 4 720 750 манатов.

Общая прибыль за финансовый год составила 764 000 манатов.

В отчете текущие и общие обязательства клуба составили 6 823 490 манатов, совокупный капитал - 17 950 110 манатов, общие активы - 24 773 600 манатов.