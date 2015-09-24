​Kapital Bank подал иск против структуры министерства

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank подал в суд на ООО "Завод электронно-вычислительных машин" (ЗЭВМ) и ПО "Джихаз" министерства оборонной промышленности (МОП).

Как сообщает Report, банк требует погашения кредитной задолженности. Сумма кредитной задолженности не разглашается.

Иск рассматривается Сумгайытским административно-экономическим судом.

Отметим, что Kapital Bank, будучи правопреемником Азербайджанского Сбербанка, осуществляет деятельность более 140 лет.

Завод электронно-вычислительных машин учрежден решением №944 Совета министров СССР от 5 мая 1972 года, построен в 1972-1986 годах. В 1993-2005 годах осуществлял деятельность в составе Государственного комитета по специальному машиностроению и конверсии. С 2006 года находится в подчинении министерства оборонной промышленности.