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Кандидат в депутаты Милли Меджлиса подозревается в нанесении ножевых ранений мужчине

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса подозревается в нанесении ножевых ранений мужчине Кандидат в депутаты Милли Меджлиса Талех Мамедов подозревается в умышленном нанесении ножевых ранений мужчине на почве конфликта.
Происшествия
31 июля 2024 г. 14:23
Кандидат в депутаты Милли Меджлиса подозревается в нанесении ножевых ранений мужчине

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса Талех Мамедов подозревается в умышленном нанесении ножевых ранений мужчине на почве конфликта.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел минувшей ночью на улице Джабира Новруза в поселке Гаджи Зейналабдин.

Согласно информации, житель Сумгайыта Талех Сакит оглу Мамедов (1989 г.р.) нанес ножевые ранения Назиру Агаджавад оглу Джавадову (1974 г.р.).

Пострадавший был немедленно доставлен в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.

В свою очередь в Сумгайытском медцентре Report сообщили, что Джавадова прооперировали, и его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что Талех Мамедов баллотируется в Милли Меджлис от пятого избирательного округа Сумгайыта №46.

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Версия на азербайджанском языке Münaqişə etdiyi şəxsi bıçaqladığı bildirilən deputatlığa namizəd barəsində cinayət işi açılıb – YENİLƏNİB-2

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