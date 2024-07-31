Кандидат в депутаты Милли Меджлиса подозревается в нанесении ножевых ранений мужчине

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса Талех Мамедов подозревается в умышленном нанесении ножевых ранений мужчине на почве конфликта.

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса Талех Мамедов подозревается в умышленном нанесении ножевых ранений мужчине на почве конфликта.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел минувшей ночью на улице Джабира Новруза в поселке Гаджи Зейналабдин.

Согласно информации, житель Сумгайыта Талех Сакит оглу Мамедов (1989 г.р.) нанес ножевые ранения Назиру Агаджавад оглу Джавадову (1974 г.р.).

Пострадавший был немедленно доставлен в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.

В свою очередь в Сумгайытском медцентре Report сообщили, что Джавадова прооперировали, и его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что Талех Мамедов баллотируется в Милли Меджлис от пятого избирательного округа Сумгайыта №46.