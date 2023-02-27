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Камран Алиев встретился с главой спецслужбы Литвы

Камран Алиев встретился с главой спецслужбы Литвы 27 февраля Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом.
Происшествия
27 февраля 2023 г. 17:39
Камран Алиев встретился с главой спецслужбы Литвы

27 февраля Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации твининг-проекта Европейского союза в области возврата активов, полученных преступным путем, и предстоящих вопросов.

Гости были проинформированы о деятельности “Электронной информационной системы прокуратуры", утвержденной Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 марта 2022 года в рамках масштабных реформ, проводимых в органах прокуратуры. Интерес гостей вызвала платформа EPİS, которая в настоящее время работает в тестовом режиме.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Prosecutor General meets with Director of Special Investigation Service of Lithuania
Версия на азербайджанском языке Фото Kamran Əliyev Litvanın Xüsusi İstintaq Xidmətinin rəhbəri ilə görüşüb

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