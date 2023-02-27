Камран Алиев встретился с главой спецслужбы Литвы

27 февраля Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом.

27 февраля Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации твининг-проекта Европейского союза в области возврата активов, полученных преступным путем, и предстоящих вопросов.

Гости были проинформированы о деятельности “Электронной информационной системы прокуратуры", утвержденной Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 марта 2022 года в рамках масштабных реформ, проводимых в органах прокуратуры. Интерес гостей вызвала платформа EPİS, которая в настоящее время работает в тестовом режиме.